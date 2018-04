EUA confirmam retirada de tropas

O chefe do Exército americano no Iraque, general Ray Odierno, afirmou ontem que o recente aumento dos atentados no Iraque não afetará a retirada de 45 mil soldados dos EUA no fim de agosto. Em declarações para o canal de TV Fox News, Odierno disse que o cronograma será mantido a menos que a situação da segurança no país piore de forma drástica. O plano do governo americano é manter 50 mil dos 95 mil soldados que integram a missão no Iraque até o dia 31 de agosto. O restante deve deixar o país até 2011.