EUA confirmam segundo foco de gripe avícola nos EUA Autoridades norte-americanas confirmaram hoje que um novo foco de influenza aviária foi encontrado em Delaware, elevando para dois o número de granjas infectadas no Estado até o momento. De acordo com o comunicado do Departamento de Agricultura do Estado de Delaware, a granja não está entre as 20 fazendas que foram testadas - com resultados negativos - por se situarem num raio de 4,5 quilômetros da granja onde o primeiro caso da doença foi registrado. Segundo autoridades, a granja, localizada ao norte do distrito central de Sussex, produz frangos inteiros para assar e está a pelo menos 11km do primeiro foco. O governo local ordenou o abate imediato de 12 mil aves e começou a testar os plantéis de frango localizados a um rádio de 4,5 km do segundo foco. A descoberta do segundo caso de influenza nos Estados Unidos deve dificultar ainda mais as tentativas do governo em convencer países importadores a retirar seu embargo ao frango americano. Até agora, China, Polônia, Japão, Malásia, Cingapura e Coréia do Sul proibiram as todas as importações dos EUA. Hong Kong vetou a importação de aves vivas e carne de frango provenientes apenas do estado de Delaware. A Rússia também anunciou ontem que proibiu temporariamente as importações da maior parte de produtos derivados de frango do Estado que teve focos da doença.