EUA confirmam uso de aviões não-tripulados na Líbia

'Drones' já foram usados no Paquistão e no Afeganistão.

WASHINGTON - As Forças Armadas dos EUA confirmaram neste sábado, 23, que aviões não-tripulados Predator realizaram bombardeios na Líbia e que tais ações fazem parte das operações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no país. Os miilitares americanos não deram mais detalhes a respeito do ataque deste sábado.

Veja também:

Linha do Tempo: 40 anos da ditadura na Líbia

Arquivo: Kadafi nas páginas do Estado

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

Especial: Os quatro atos da crise na Líbia

Charge: O pensamento vivo de Kadafi

Os EUA participam da coalizão internacional que promove ataques aéreos contra as forças do ditador líbio Muamar Kadafi, em cumprimento à resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aprovada em março, que autorizou ações no país para proteger os civis.

O capitão da Marinha Darryn James, porta-voz do Pentágono, disse apenas que o ataque foi realizado neste sábado. Na quinta-feira, o secretário de Defesa americano, Robert Gates, havia revelado que o presidente Barack Obama autorizou o uso de aviões não-tripulados, também chamados de drones, na Líbia.

Os americanos esperam que o uso desses aviões não tripulados possa reduzir o número de mortes entre civis, já que os Predator têm a capacidade de localizar e destruir pequenos alvos a quilômetros de distância, sendo ideais para ações em áreas urbanas e povoadas. Estas aeronaves já foram utilizadas no Paquistão e no Afeganistão.

Especialistas dizem que o uso destas aeronaves nos bombardeios é sinal de um maior envolvimento dos americanos na Líbia, depois de terem entregue o comando das operações à Otan.

Com BBC e Associated Press