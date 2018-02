EUA confirmam vídeo com suposto soldado capturado Militares americanos confirmam o recebimento de um vídeo com um homem aprisionado que se identifica como um dos dois soldados dos EUA desaparecidos no Iraque. Um porta-voz do comando central, comandante Dan Gage, disse que o homem se apresenta como recruta Maupin. Um dos dois desaparecidos é o recruta Keith M. Maupin, de 20 anos. Gage disse que o prisioneiro veste uma farda do Exército com a etiqueta do nome removida. Autoridades agora tentam confirmar a identidade do cativo.