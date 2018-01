EUA congelam ajuda militar à Bolívia O governo dos Estados Unidos congelará um apoio militar de US$ 2 milhões à Bolívia devido ao fato de o Congresso do país sul-americano não ter ratificado a tempo um acordo que reconheceria a imunidade de cidadãos norte-americanos perante o Tribunal Penal Internacional (TPI). "Nós não abrimos exceções para outros países e não creio que exceções devam ser feitas no caso da Bolívia", declarou à imprensa o comandante americano James Hill depois de uma reunião com o presidente boliviano, Carlos Mesa. Washington deu até 31 de dezembro para que a Bolívia ratificasse o acordo. O documento foi aprovado pelo presidente, mas o Congresso declarou recesso até janeiro sem debater o tema.