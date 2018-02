EUA congelam cerca de US$ 100 mi que seriam de terroristas Os Estados Unidos congelaram cerca de US$ 100 milhões em bens supostamente ligados terroristas, disse a nesta quarta-feira o subsecretário do Tesouro dos EUA para questões internacionais, Randal Quarles. "O mais importante é que o acesso ao sistema financeiro internacional foi negado às organizações terroristas", garante o funcionário do governo norte-americano. A medida foi adotada desde os ataques terroristas de 11 de setembro ao World Trade Center. Quarles está em Nova Délhi para uma reunião preparatório do Grupo dos 20 (G-20), um fórum criado em 1999 para debater as preocupações financeiras no âmbito internacional.