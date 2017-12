EUA conseguem apoio da Polônia contra o Iraque O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, conseguiu hoje o apoio da Polônia, novo aliado na Otan, para a campanha norte-americana na Nações Unidas pelo desarme iraquiano. Rumsfeld tentou desmentir acusações e que os EUA estariam propondo uma intervenção unilateral no Iraque. "Tentar promover e perpetuar o conceito de unilateralismo não está correto", afirmou o secretário depois de se reunir com o presidente polonês Aleksander Kwasniewski, em Varsóvia. "Por certo, debatemos a questão do Iraque, o problema que cabe às Nações Unidas e os esforços que nós, os Estados Unidos, e outras nações amigas estamos fazendo na ONU para encontrarmos o meio adequado para impormos a aplicação das resoluções da organização sobre o desarme iraquiano", afirmou Rumsfeld, que amanhã participará da abertura de uma reunião histórica da Otan - a primeira em solo de um ex-aliado soviético. Quando foi perguntado se a Polônia forneceria ajuda política ou militar a uma ação militar norte-americana no Iraque, o assessor nacional de Segurança de Kwasniewski, Marek Siwiec, respondeu apenas que a discussão sobre o Iraque deve ser tratada na ONU. "Tudo o que posso dizer é que somos um firme aliado", afirmou. Funcionários norte-americanos que acompanham Rumsfeld disseram que não existia a intenção de buscar apoio aliado para uma ação militar. Eles acrescentaram que o objetivo é o de pressionar o Conselho de Segurança da ONU para que este imponha o cumprimento das resoluções sobre o desarme que o Iraque aceitou no final da Guerra do Golfo, em 1991.