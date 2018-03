EUA consideram que proposta de diálogo com a Coreia do Norte é '1º passo para desnuclearização'

A Casa Branca afirmou neste domingo que a proposta de diálogo da Coreia do Norte com os Estados Unidos representa o primeiro passo para a desnuclearização da península coreana.

"Nós estamos vendo a mensagem de hoje de Pyongyang, que eles estão dispostos a manter conversas, representa o primeiro passo em direção a um caminho pela desnuclearização", disse a Casa Branca, por meio de nota.

Mais cedo, o general Kim Yong-chol, responsável pelas relações intercoreanas do Partido Trabalhista da Coreia do Norte, participou de uma reunião com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na qual foi discutida uma proposta de diálogo com os Estados Unidos.

"A desnuclearização da península coreana tem de ser feita em diálogo com Pyongyang. A máxima pressão continua contra a Coreia do Norte e o governo Trump está comprometido com desnuclearização", afirmou a Casa Branca.

A sinalização de um diálogo entre as partes acontece em meio aos Jogos Olímpicos de Inverno, que tiveram a participação da Coreia do Norte de última hora. O evento termina neste domingo e contará com a presença da filha mais velha do presidente americano, Donald Trump, e do general Kim Yong-chol.