EUA contam pelo menos 5 mil desaparecidos Até o momento as autoridades americanas deram conta de pelo menos 4.763 pessoas desaparecidas em Nova York e 190 no Pentágono em conseqüência dos atentados terroristas ocorridos na terça-feira, segundo a rede de televisão CNN. O New York Times on the Web destaca que aproximadamente 5 mil pessoas estão desparecidas até o momento. O número de Nova York baseia-se em relatórios oficiais da polícia e do corpo de bombeiros e relatos de empresas e famílias. No caso do Pentágono, o número é oficial e, possivelmente, final. Segundo a CNN, os bombeiros já tiraram 94 corpos dos escombros do World Trade Center em Nova York, dos quais 46 já foram identificados. Dois bombeiros que realizavam hoje trabalhos de resgate nas ruínas do World Trade Center foram resgatados depois de ficarem cerca de quatro horas entre os escombros, disse o capitão do corpo de bombeiros Roger Sakowich. Menos de uma hora antes, as equipes de resgate foram obrigadas a evacuar as áereas com receio de dois prédios desabarem. O Liberty Plaza, com dez andares, e o prédio da American Express, com 51 andares, estão sob vigilância. De acordo com as TVs norte-americanas, as equipes de resgate fizeram contato hoje com várias pessoas que ainda se encontram sob os escombros do WTC. Uma delas, no porão da torre norte, está usando uma espécie de agenda eletrônica sem fio para troca de e-mails e comunica-se com os bombeiros desde as 4h30 da manhã. Ele diz que está sob vigas de metal. Os bombeiros estão cortando as vigas, uma a uma, tentando encontrá-lo. O presidente Bush anunciou hoje que visitará Nova York na sexta-feira. Ele foi criticado por atrasar o retorno a Washington, na terça-feira, dia dos ataques. "Eu choro e lamento com a América", disse Bush em depoimento, hoje. "Todo líder mundial com que mantive contato desde o início dos atentados está muito impressionado com o que viu." O anuncio do número oficial de mortos até agora foi feito pelo prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, na manhã de hoje. Giuliani disse que 46 dos 94 corpos retirados do WTC já foram identificados e cerca de 70 partes de corpos humanos foram encontrados nos destroços. "Desculpem-me por descrever as coisas desta maneira, mas infelizmente esta é a situação que estamos enfrentando." Giuliani também admitiu a hipótese de que não será possível identificar todos os desaparecidos. O prefeito disse que o número oficial de 4.763 desaparecidos inclui as vítimas que estavam nos dois aviões que se chocaram contra os prédios do WTC e foi elaborado com base nos depoimentos de pessoas que trabalhavam nos escritórios dos prédios. No Pentágono, oficiais disseram que 126 estão desaparecidas, fora os 64 passageiros e a tripulação do avião que atingiu o prédio.