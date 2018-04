EUA conversam com presidente deposto de Honduras Diplomatas norte-americanos estão trabalhando para assegurar a segurança do presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, e sua família, ao mesmo tempo em que pressionam pela restauração da lei constitucional e a volta do líder a seu posto. Dois funcionários norte-americanos, que falaram em condição de anonimato, disseram hoje que conversaram com Zelaya desde que ele foi levado para a Costa Rica pelas forças que o retiraram do poder.