EUA convocam 5.600 ex-soldados para Iraque e Afeganistão O Exército dos EUA está convocando 5.600 ex-soldados e reservistas que não são integrantes da Guarda Nacional para possível envio ao Iraque ou ao Afeganistão. A convocação é "não-voluntária", ou seja, aqueles que não se apresentarem poderão ser punidos. É a primeira vez desde a Guerra do Golfo, em 1991, que o Exército convoca integrantes da chamada Reserva Individual de Prontidão, como é conhecida essa categoria de reservistas. Diferentemente da Guarda Nacional e da Reserva regular, esses reservistas não realizam treinamentos regulares. Todos os ex-soldados que não serviram pelo menos oito anos no serviço militar ativo integram essa reserva de prontidão. Cerca de 138.000 soldados americanos estão atualmente no Iraque, juntamente com unidades menores de outros 31 países.