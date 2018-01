EUA, Coréia do Norte e China se reúnem em Pequim Representantes dos EUA, Coréia do Norte e da China reuniram-se em Pequim para tentar pôr fim à tensão causada pela decisão norte-coreana de retomar seu programa nuclear. As conversações devem continuar nos próximos dois dias. O assistente do secretário de Estado dos EUA, James Kelly, disse que não responderia a perguntas dos jornalistas hoje. "Sem comentários hoje, obrigado". Uma fonte da embaixada dos EUA afirmou não ter detalhes sobre detalhes do encontro, tampouco sobre sua duração. Logo depois de desembarcar em Pequim, James Kelly se reuniu com o vice-ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, em uma reunião para discutir as conversações no futuro, disse um funcionário da embaixada dos EUA. O encontro é definido por fontes diplomáticas ocidentais como uma tentativa das partes de pôr fim a seis meses de perigosa escalada verbal. Mas analistas de política internacional avisam que as negociações deverão ser muito difíceis, principalmente porque as partes não parecem dispostas a abrir mão de suas reivindicações. Os EUA exigem que Pyogyang desista da produção de armas nucleares. A Coréia do Norte quer que Washington firme com ela um tratado de não agressão. O regime comunista norte-coreano anunciou na semana passada que já reprocessou 8 mil antigas barras de urânio para produção de plutônio - matéria-prima da bomba atômica. Imediatamente, o general Leon La Porte, comandante dos 37 mil soldados americanos baseados na Coréia do Sul, retrucou, advertindo que a aliança militar americano-sul-coreana está "apta a deter qualquer agressão norte-coreana, bem como derrotar todo tipo de provocação".