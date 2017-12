EUA corrigem relatório e reconhecem aumento no terrorismo Corrigindo um relatório incorreto divulgado em abril e que chegou a ser apresentado como prova do sucesso da ?guerra ao terror? do presidente George W. Bush, o Departamento de Estado dos EUA reconheceu um aumento - não declínio - no número de atos terroristas cometidos em 2003, na comparação com 2002. Ano passado, segundo o texto corrigido, ocorreram 208 atos de terrorismo, contra 198 em 2002. O número de mortos nesses ataques caiu (625 contra 725), mas o número de feridos aumentou dramaticamente: 3.646 contra 2.103. O relatório não inclui as emboscadas que vitimaram soldados americanos no Iraque, porque foram ações ?dirigidas contra combatentes?. Ataques a civis e a militares desarmados, porém, estão incluídos.