EUA criam programa para acabar com insurgentes iraquianos Os EUA estão começando um programa de renovação para os 80.000 policiais da força iraquiana. O objetivo é fortalecer a segurança local contra os grupos insurgentes, disse o exército americano nesta terça-feira. O programa trará mais de 3.000 militares americanos e internacionais, a maioria já está no Iraque, para ajudar a melhoria dos serviços policiais e trazer equipamentos melhores. "Para o Iraque adquirir o status de uma nação normal, a força de sua polícia precisa ser uma parte importante do quebra-cabeças para manter a segurança civil", disse o tenente coronel Fred Wellman, porta-voz do Comando de Segurança Multinacional para a Transição do Iraque. Wellman disse que os EUA lideram os treinamentos da força policial para criar "uma ligação entre a coalizão e seus parceiros iraquianos". Os militares americanos querem mais de 130.000 policiais operando até 2007. A violência tem assustado muitos policiais, que acabam pedindo demissão, desfalcando ainda mais as forças de segurança e atrapalhando os planos de reconstrução do Iraque que os EUA vêm engendrando.