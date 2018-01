EUA criticam as provocações israelenses O governo dos Estados Unidos, cada vez mais pessimista sobre as perspectivas de paz no Oriente Médio, definiu hoje como "provocações" a invasão das Forças Armadas israelenses ao centro de Jenin, uma das principais cidades controladas pela Autoridade Palestina. "As incursões israelenses nos territórios (palestinos) são provocações e minam os esforços para criar uma atmosfera de calma", afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Sean McCormack. "Pedimos a ambas as partes que avançaram que recuperem a atmosfera de moderação e calma". O presidente George W. Bush afirmou que os EUA "podem fazer pouco" para evitar o conflito.