EUA criticam Brasil por posição sobre Irã

"Nós achamos que ninguém no mundo que esteja preocupado com proliferação nuclear deva pensar em adiar sanções (contra o Irã)", disse Ellen. "Já houve muita demora por parte do Irã, com sua falta de transparência, e eles precisam dar confiança à comunidade internacional sobre o que eles estão fazendo." A subsecretária de Estado americana deixou claro que os EUA esperam que o Brasil assine o protocolo adicional ao Tratado de Não-Proliferação (TNP), em maio, durante o encontro de revisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em Nova York.

"O presidente Obama espera que todos os países firmem o protocolo adicional e o TNP", disse. O documento estabelece inspeções abrangentes em instalações nucleares, incluindo visitas de surpresa. O Brasil é um dos poucos que não assinaram o protocolo. A posição do governo é de rejeitar novos compromissos dentro do TNP, até que os países detentores de armas nucleares cumpram sua parte no tratado, que é o desarmamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.