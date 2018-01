EUA criticam Israel por assassinatos seletivos Os Estados Unidos reafirmaram nesta segunda-feira sua oposição aos assassinatos seletivos de líderes palestinos por parte de Israel. Logo após o assassinato do chefe da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), Abu Ali Mustafa, o Departamento de Estado dos EUA avisou que Israel deve compreender que os assassinatos que têm como alvo os palestinos "não só não ajudam a acabar com a violência como pioram muito uma situação já explosiva". O porta-voz do departamento, Richard Boucher, pediu para Israel tomar "as medidas econômicas e de segurança necessárias para aliviar a pressão, as privações e as humilhações impostas ao povo palestino". Esta é a primeira vez que palavras como "humilhação" são usadas pelo Departamento de Estado para descrever as conseqüências da política israelense. Boucher também expressou a "perturbação norte-americana" com o fato de muitos civis - entre eles 20 cidadãos dos EUA - viverem no edifício atacado por Israel.