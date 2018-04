EUA criticam Teerã por fracasso de inspeções

O fracasso da missão ao Irã da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da ONU, é prova de que a república islâmica não quer cooperar com a comunidade internacional, afirmou ontem a Casa Branca. Ao mesmo tempo, a Rússia exortou as demais potências a "não tirar conclusões apressadas" dos desentendimentos entre os inspetores e as autoridades iranianas.

"(O fracasso da missão da AIEA) é uma nova demonstração da recusa do Irã em respeitar seus compromissos internacionais", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney. "Eles não mudaram de comportamento."

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que as diretrizes da política nuclear da república islâmica permanecerão as mesmas. "Com a ajuda de Deus - e sem dar atenção à propaganda externa -, o Irã continuará firme em seu caminho nuclear", disse Khamenei. "Pressões, sanções e assassinatos não terão resultado."

Os inspetores da ONU admitiram o fracasso de sua missão ao Irã na terça feira, depois de uma visita extraordinária de dois dias. Um porta-voz da AIEA disse que uma delegação do órgão estava voltando para casa depois de ser impedida pelo Irã de obter acesso a registros e instalações estratégicas.

A equipe chegou a Teerã no domingo a convite do governo iraniano para pôr fim a anos de alegações de que os cientistas iranianos teriam feito experimentos com ogivas nucleares há quase uma década. Mas os funcionários da AIEA foram impedidos de visitar uma importante instalação de testes conhecida como Parchin, onde parte das supostas pesquisas teria ocorrido. Além disso, os representantes da ONU não conseguiram chegar a um acordo com o Irã envolvendo um plano básico para obter respostas sobre experimentos nucleares anteriores.

"Foram feitos esforços intensos no sentido de se chegar a um documento capaz de facilitar a elucidação de questões ainda não resolvidas associadas ao programa nuclear iraniano, em particular aquelas relacionadas a possíveis dimensões militares", afirmou a AIEA num pronunciamento publicado na noite de terça feira em sua página na internet. "Infelizmente, não foi possível chegar a um acordo quanto a este documento."

O diretor-geral da AIEA, Yukiya Amano, descreveu o resultado da visita como "frustrante". "Demos início às conversas imbuídos de um espírito construtivo, mas não foi possível chegar a um acordo", disse ele.

A viagem - a segunda feita pela equipe da AIEA num intervalo de três semanas - havia ampliado expectativas de uma reviravolta positiva numa controvérsia que azedou as relações da agência com o Irã e aprofundou as suspeitas em relação ao Irã. / THE WASHINGTON POST