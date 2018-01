EUA criticam teste chinês de armas contra satélites Os Estados Unidos criticaram a China nesta quinta-feira por conduzirem um teste armas contra satélites que acabou destruindo um antigo satélite de climas com um míssil. "Os Estados Unidos acreditam que o desenvolvimento e teste deste tipo de armas não combina com o espírito de cooperação de que os países desejam o mesmo espaço aéreo", disse o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Gordon Johndroe. "Nós e outros países expressamos esta preocupação pelos chineses", concluiu Johndroe. As agências de Inteligência dos Estados Unidos acreditam que a China realizou este teste no dia 11 de janeiro.