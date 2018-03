EUA culpam argentinos por crise econômica Ao longo dos últimos anos, os diversos homens que passaram por "el sillón de Rivadavia" - como é conhecida a cadeira presidencial - afirmavam que os descalabros econômicos da Argentina eram causados por crises no exterior, pela desvalorização brasileira ou as exigências dos organismos internacionais de crédito. Mas, para a Comissão Econômica Conjunta do Congresso dos EUA, os culpados da intermitente crise econômica argentina são os vários governos que este país teve nos últimos anos. Em um relatório denominado "A crise argentina: causas e curas", a Comissão dispara uma saraivada de críticas a todos os ex-presidentes, desde Carlos Menem (1989-99) até a atualidade. O coordenador do relatório foi o vice-presidente da Comissão, o republicano Jim Saxton, conhecido por ser defensor da política de linha dura do governo do presidente George W. Bush. O estudo preparado pelo Congresso define a Argentina como um país que estava "entre os mais ricos no começo do século XX, para passar a ser hoje um país pobre com um crescimento inusualmente lento". O estudo indica que as causas externas dispararam a crise inicial, mas não foram os responsáveis por transformar a recessão em depressão. Além disso, ao contrário de muitos economistas internacionais, o material coordenado por Saxton não culpa a conversibilidade econômica, que durante uma década (1991-2002) estabeleceu a paridade um a um entre o peso e o dólar. Outro relatório, preparado por Heidi Cruz, assessora para assuntos internacionais do Tesouro dos EUA, indica quais são as reformas que o governo do presidente americano George Bush considera "absolutamente imperativas". O relatório afirma que é necessário um ajuste nos bancos além de um novo acordo sobre a distribuição da arrecadação tributária entre a União e as províncias. Além desse estudo do Tesouro americano, outro relatório, preparado pelos economistas Ana Eiras e Stephen Johnson, da Heritage Foundation, indica que "o governo Bush não deveria apoiar o financiamento para a Argentina até que o governo Kirchner apresente um programa de reformas que seja verossímil para evitar que o dinheiro seja mal gasto".