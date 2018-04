EUA dão a navio nome de deputada baleada A Marinha americana batizou um navio com o nome da ex-parlamentar Gabrielle Giffords. O ato foi uma homenagem à luta de Gabrielle por sua vida, depois de ter sido baleada em um evento político no Arizona, em 2011. Após as partes mais críticas de sua recuperação, ela deixou o cargo na Câmara para levar adiante o tratamento de saúde.