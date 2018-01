EUA dão asilo a família que ajudou no resgate de recruta O advogado iraquiano Mohammed al-Rehaief, que ajudou as forças americanas no país a localizar e resgatar a prisioneira de guerra Jessica Lynch, ganhou asilo nos Estados Unidos. A informação é do secretário de Segurança Interna dos EUA, Tom Ridge. Segundo ele, al-Rehaief e sua família (a mulher e uma filha de 5 anos) chegaram ao país neste mês, após a secretaria de Segurança Interna garantir a eles liberdade de movimentação, por razões humanitárias. Ontem, o escritório de imigração americano concedeu à família o asilo. "O senhor al-Rehaief deve saber que os americanos estão gratos por sua coragem e compaixão", disse Ridge, no Clube Nacional de Imprensa. A recruta Lynch, de 20 anos, foi capturada no dia 23 de março, quando a 507ª Companhia de Manutenção, da qual faz parte, foi emboscada na cidade de Nasiriya, no sul do Iraque. Ela foi resgatada de um hospital da cidade no dia 1º de abril, depois que os marines receberam pistas sobre sua localização. Ridge disse que o advogado iraquiano colocou em risco sua vida e de sua família ao dizer às forças americanas onde Lynch estava. "Foi um impulso humanitário", disse o secretário. A mulher do advogado era enfermeira do hospital. Veja o especial :