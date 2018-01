EUA dão US$ 8,5 bi à Turquia por danos com guerra A Turquia e os EUA assinaram um acordo de ajuda de US$ 8,5 bilhões, para minimizar o impacto negativo da guerra no Iraque sobre a economia turca. "A Turquia é um aliado valioso dos EUA na região e um parceiro na guerra global contra o terrorismo", disse o secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, segundo nota distribuída após encontro com o ministro das Finanças da Turquia, Ali Babacan, em Dubai. O comunicado não menciona o fechamento de um acordo com o FMI como pré-condição para que a Turquia receba a ajuda. Anteriormente, as autoridades norte-americanas haviam dito que a ajuda seria oferecida desde que o país cumprisse com as metas do atual acordo mantido com o fundo. A sexta revisão do programa está em andamento e deve ser concluída em novembro. As informações são da Dow Jones.