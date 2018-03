EUA darão US$ 25 milhões por qualquer pista sobre Saddam O governo americano está oferecendo US$ 25 milhões como recompensa por qualquer pista que leve à captura de Saddam Hussein ou à confirmação de sua morte, e US$ 15 milhões por qualquer informação que leve a seus dois filhos, informaram nesta quinta-feira as forças de ocupação. A oferta se limita a informes sobre Saddam e seus dois filhos, Uday y Qusai, disse a sargento Amy Abbott, porta-voz militar americana em Bagdá. Saddam foi mostrado pela televisão iraquiana nos últimos dias da guerra no bairro de Azamiyah, no nordeste de Bagdá, em uniforme militar, sendo saudado por simpatizantes. Pelo menos dois ataques aéreos foram desferidos contra ele durante a guerra, mas não se sabe se foram bem-sucedidos. Funcionários dos EUA têm dito que a captura de Saddam e de seus filhos é crucial porque a incerteza em torno de seu destino pode ser usada pelas forças anti-EUA. Os ataques armados contra as forças de ocupação vêm crescendo desde que o fim dos combates foi oficialmente declarado em 1º de maio.