EUA defendem que decisão sobre Jerusalém ajudará a avançar no processo de paz Embaixadora do país na ONU, Nikki Haley, diz que Trump 'tirou Jerusalém' da mesa de negociação, para que líderes israelenses e palestinos possam agora abordar outros temas e defende 'coragem' do republicano para aplicar lei adota em 1995 pelo Congresso