EUA deixarão de conceder vistos na Venezuela O Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira que o consulado em Caracas deixará de conceder vistos ao público venezuelano a partir de 20 de janeiro. O corte desse serviço é justificado pela redução de pessoal na embaixada dos EUA na capital venezuelana, disse o escritório do porta-voz Richard Boucher. A seção de passaportes de não-imigrantes não receberá solicitações rotineiras a partir dessa data e "até novo aviso", disse Boucher em uma declaração por escrito. "A partir de 20 de janeiro, essa seção só aceitará solicitações para funcionários venezuelanos de alto nível e diplomatas, para diplomatas de terceiros países que estejam acreditados na Venezuela, as esposas e filhos menores de cidadãos americanos que queiram abandonar temporariamente a Venezuela, e casos humanitários e de emergência médica comprovados", disse Boucher. A medida se soma a um alerta de viagem reiterado no mês passado pelo Departamento de Estado, no qual o governo dos EUA pedia aos norte-americanos que não viajassem ou reconsiderassem os planos de viagem para a Venezuela devido à instabilidade política e potenciais episódios de violência no país sul-americano. Os vistos para não-imigrantes são concedidos a pessoas que queiram viajar para os Estados Unidos por razões de turismo, negócios, estudos ou trabalho. O embaixador dos Estados Unidos em Caracas, Charles Shapiro, disse que dois terços do pessoal da embaixada e seus familiares já partiram de volta a seu país e, por isso, "com menos gente não se pode realizar o mesmo trabalho". Shapiro se encontrou com membros do governo e da oposição nos últimos dias. Após uma reunião com o presidente Hugo Chávez esta semana, disse que cada dia vê que "há mais possibilidade de violência nas ruas, de violência entre as partes". Em Washington, Boucher declarou que a embaixada "lamenta" o fechamento de seu escritório consular e que aguarda "por uma solução pacífica, constitucional, democrática e eleitoral para a crise que afeta a Venezuela". Indicou que desde 20 de dezembro o pessoal que não exerce funções de emergência na embaixada e seus familiares receberam ordens de abandonar a Venezuela, onde o governo enfrenta uma paralisação nacional em busca da renúncia de Chávez.