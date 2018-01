EUA: democratas confirmam candidatura de John Kerry O senador John Kerry foi confirmado na noite desta quarta-feira como candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, em convenção realizada em Boston. Kerry, eleito quatro vezes senador pelo Estado de Massachusetts, fará seu discurso de aceitação oficial na tarde da quinta-feira, dando início a fase final de seus esforços em arrebatar o posto do republicano George W. Bush. A convenção que nomeou Kerry pode ser considerada distinta de todas as outras da história do partido. Todos os oradores da noite, um após o outro, destacaram a trajetória militar do candidato e apenas fizeram rápidas menções aos temas controvertidos que que os democratas tradicionalmente apóiam, como o aborto, o controle do porte de armas por civis, os direitos homossexuais e as cotas para minorias étnicas em universidades. A única exceção foi Dennis Kucinich, que disputou a candidatura com Kerry. Em seu discurso, o político fez questão de ressaltar: ?Somos o partido dos direitos dos trabalhadores, dos direitos cívicos e dos direitos das mulheres?. Os republicanos marcaram sua convenção para agosto, em Nova York. O presidente Bush, candidato a reeleição, optou por ficar em sua fazenda no Texas durante o evento democrata.