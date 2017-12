EUA deportarão brasileiros que cruzaram fronteira ilegalmente Autoridades americanas anunciaram que vão deportar 40 brasileiros encontrados dentro de um caminhão que cruzou ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos. A patrulha americana de fronteiras disse que o grupo conseguiu chegar até o posto de checagem de Falfurrias, cerca de 120 quilômetros dentro do território americano. Os brasileiros - homens, mulheres e crianças - estavam sentados no chão do caminhão sem janelas, de acordo com imagens mostradas pelo canal local de televisão NewsChannel5. Autoridades disseram que a temperatura dentro do veículo estava alta. O motorista, um cidadão americano da cidade de Weslaco, Texas, foi acusado de transporte ilegal. Combate à imigração A descoberta se dá no momento em que autoridades dos Estados Unidos tentam elevar o rigor das penas para motoristas que transportam imigrantes ilegalmente. Há pouco mais de um mês, a Justiça americana condenou à prisão perpétua um motorista em cujo caminhão morreram 19 pessoas que tentavam entrar clandestinamente nos Estados Unidos, em maio de 2003. Outras medidas incluem o destacamento de 6 mil homens armados e a construção de um polêmico muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Em uma iniciativa mais heterodoxa, o Estado do Texas começou a testar um site que oferece aos usuários imagens da fronteira com o México. A idéia é que os próprios usuários fiscalizem a fronteira e denunciem suspeitos de entrar nos Estados Unidos ilegalmente.