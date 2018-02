EUA: deputado do tea party vence primárias em Michigan

Com 68% dos votos computados, Amash teve 55,7% dos votos dos delegados, batendo o consultor de investimentos Brian Ellis, que teve 44,3%. Amash é o favorito para vencer a eleição geral de novembro no Terceiro Distrito de Michigan, que é considerado solidamente republicano.

Amash, de 34 anos, se tornou uma figura proeminente no Congresso por fundir as opiniões reacionárias do tea party com uma postura mais aberta a posições do governo, como o apoio a imposição de limites de monitoramento de dados telefônicos de cidadãos norte-americanos.

Eleito pela primeira vez na onda conservadora de 2010, Amash ganhou o apelido de "Dr. No" de seus colegas por seguidamente discordar da liderança do Partido Republicano na Câmara.

A disputa de Amash com Ellis foi a mais recente batalha de grupos do tea party, ultraconservadores, com republicanos centristas, apoiados por empresários e grupos de negócios. Fonte: Dow Jones Newswires.