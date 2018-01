EUA descartam envio de tropas para a Indonésia O governo dos Estados Unidos descartou nesta sexta-feira o envio de militares para a Indonésia, onde o Pentágono planejava a abertura da "quinta frente" na guerra contra o terrorismo. De acordo com reportagem publicada hoje pelo The New York Times, o governo de Jacarta teme que a presença de tropas norte-americanas no país com a maior população muçulmana do mundo possa ter um efeito desestabilizador. Os Estados Unidos vão se limitar a dar assistência e treinamento à polícia, em matéria de antiterrorismo. A informação contradiz as indicações recebidas nos últimos dias pela imprensa, sobre as quais as fontes oficiais foram muito cautelosas. Os serviços de inteligência têm provas de que diferentes membros da rede al-Qaeda fugiram do Afeganistão para a Indonésia via Paquistão, e o Pentágono aspirava ter uma presença militar com treinamento de forças locais numa espécie de "quinta frente". O jornal Washington Post destacou que a melhor maneira de o governo Bush enfrentar a "questão Indonésia" é reforçar a democracia local e a presidente Megawati Sukarnoputri que se opõe ao terrorismo.