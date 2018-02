EUA descobrem venda de vistos para pessoas do Oriente Médio As autoridades dos EUA estão interrogando dois ex-funcionários da embaixada do país em Doha, no Catar, sobre um suposto esquema de venda de vistos a cidadãos de nações do Oriente Médio, o que teria permitido a entrada de pelo menos 70 pessoas em território americano, informou o Departamento de Estado. Muitas teriam pago mais de US$ 13 mil. Entre elas estariam dois homens que teriam morado no mesmo apartamento com os terroristas envolvidos nos atentados de 11 de setembro. Hoje também, a Câmara de Representantes dos EUA aprovou por 310 votos a 113 projeto permitindo aos pilotos americanos portar armas, desde que queiram, nos vôos comerciais, para defenderem-se de eventuais ações terroristas. O governo do presidente George W. Bush faz objeções a essa medida. O texto ainda irà à votação no Senado, onde legisladores importantes não estão dispostos a endossá-la. Os arquivos referentes à concessão dos vistos suspeitos não foram encontrados na embaixada. O ex-empregado que está sob suspeita mora no Estado da Virgínia. Um outro que trabalhava com ele vive na Jordânia e também está sendo investigado. A polícia federal prendeu 31 suspeitos de ter ingressado nos EUA com vistos obtidos irregularmente em Doha, informou o subprocurador federal Harvey Eisenberg. Entre os ilegais que teriam pago suborno está o jordaniano Ramsi al-Shannaq, que dividiu um apartamento com os seqüestradores Hani Hanjour e Nawaq al-Hamzi num bairro de Washington, meses antes dos ataques. Al-Shannaq foi preso no dia 24 em Baltimore e acusado de obter um visto ilegal. Mas não há evidências de que ele tenha ajudado Hanjour e Al-Hamzinum nos atentados, segundo o defensor público Jim Wyda, designado para atendê-lo. A emissora americana de TV ABC informou que um outro homem que teria morado com os dois seqüestradorres, Ahmed Ahmad, está preso. Embora os 19 seqüestradores dos três aviões usados nos atentados de 11 de setembro tenham entrado legalmente no país, vários permaneceram além do prazo determinado pelo visto. Os investigadores não acreditam haver terroristas conhecidos entre os imigrantes ilegais não localizados, mas eles querem determinar as razões que os levaram ao país e o modo como entraram. Para isso, o Departamento de Justiça criou uma força-tarefa para procurar cidadãos do Oriente Médio cujo visto de entrada foi obtido com o pagamento de propina. Além disso, todos os setores de emissão de visto para os EUA em suas missões diplomáticas estão sendo checados. O diário ?The New York Times? informou que os 19 seqüestradores abriram 39 contas bancárias no país sem ter documentos válidos do seguro social, exigidos pelas instituições financeiras. Eles apresentaram dados falsos, não contestados pelos funcionários. Hoje, Bush exortou os congressistas a outorgarem "flexibilidade" aos objetivos do Departamento de Segurança Interna. A proposta de criação do novo órgão, encaminhada por Bush ao Legislativo, está para ser votada. O governo quer ter liberdade para demitir e contratar funcionários federais.