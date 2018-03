EUA desdenham de lançamento de míssil pela Coréia do Norte Os Estados Unidos não deram nenhuma importância ao lançamento de um míssil norte-coreano de curto alcance sobre o Mar do Japão, em águas internacionais. Realizado hoje, o teste coincidiu com a posse do presidente da Coréia do Sul, Roh Moo-hyun. "É a maneira que os norte-coreanos encontraram para festejar a posse do presidente sul-coreano", ironizou o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. "Nessas ocasiões, muitos países costumam mandar flores ou dignitários. A Coréia do Norte dispara foguetes." Segundo Fleischer, o regime norte-coreano quer apenas "chamar a atenção (dos EUA), dizendo paguem". "A Coréia do Norte não vai ganhar nenhum presente por esse mau comportamento." Em Seul, no entanto, o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, anunciou nesta terça-feira que os Estados Unidos doarão 40.000 toneladas métricas de comida à Coréia do Norte e estão preparados para contribuir com mais 60.000 toneladas métricas durante o ano. Powell aproveitou ainda para subestimar o teste norte-coreano, qualificando o artefato militar como "ultrapassado". Roh, por sua vez, não fez menção ao episódio no discurso de posse, mas pediu aos norte-coreanos que renunciem a seu programa nuclear. O novo presidente sul-coreano pretende reabrir o diálogo com Pyongyang sobre a reunificação do país, e quer resolver a questão nuclear por meio de negociação. Powell, que assistiu à posse, assegurou a Roh que os EUA não têm planos para atacar a Coréia do Norte, mas, ressaltou, não abrem mão da opção militar. "A Coréia do Norte deve desistir de sua ambição nuclear se quiser ter um futuro melhor", disse. Ainda nesta terça-feira, o governo norte-coreano, por meio de sua agência de notícias oficial, informou que um avião norte-americano de espionagem violou seu espaço e afirmou que situações similares ocorreram em dias anteriores.