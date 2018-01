EUA designam governador para província natal de Saddam Os EUA designaram hoje como governador da província de Salaheddin, no norte do Iraque, o ex-general Hussein al Jaburi, que foi encarcerado durante o deposto regime de Saddam Hussein, informou em Tikrit o major americano Michael Silverman. "A eleição de Jaburi é resultado de um esforço de cooperação entre as forças americanas, as iraquianas livres e as forças locais", acrescentou Silverman, da 41ª Divisão de Infantaria. As forças iraquianas livres são uma milícia formada por iraquianos no exílio, adestrada pelos americanos e vinculada ao Congresso Nacional Iraquiano (CNI), de Ahmed Chalabi. A nortista província de Salaheddin tem como capital Tikrit, a cidade natal de Saddam Hussein, situada a 180 km ao norte de Bagdá. Jaburi, de 56 anos, que deverá assumir o cargo no próximo sábado, disse que sua primeira preocupação será possibilitar "que a província volte à normalidade". Veja o especial :