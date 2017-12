EUA desistem de enviar marines para Tora Bora Os militares dos EUA indicaram nesta quarta-feira que é improvável o envio de um contingente de fuzileiros navais para vasculhar o complexo de túneis e cavernas de Tora Bora, perto de Jalalabad, no leste do Afeganistão, informou emissora americana de TV NBC. O Departamento de Defesa (Pentágono) parece ter mudado de um dia para o outro seus planos de vasculhar essa região onde o saudita Osama bin Laden e partidários da organização Al-Qaeda estiveram ou ainda poderiam estar escondidos. A decisão de realizar uma ampla ofensiva depende da obtenção de apoio das forças afegãs anti-Taleban que empreenderam uma caçada aos membros da Al-Qaeda e consideram seu trabalho encerrado. A decisão sobre o envio dos marines está nas mãos do general Tommy Franks, chefe do Comando Central dos EUA no Afeganistão. Apenas um dia antes, o Pentágono informara que cerca de 500 marines iriam vasculhar as montanhas de Tora Bora, onde tropas afegãs anti-Taleban, apoiadas por forças especiais americanas, têm rastreado cavernas e túneis. E na sexta-feira o departamento antecipara estar enviando à região dez bombas termobáricas, feitas para serem lançadas contra lugares fechados. Esses artefatos, ainda em fase experimental, retiram o ar do local e provocam a morte por sufocamento. Missão - O major Robert Winchester, porta-voz dos fuzileiros navais afirmou de uma base em Bahrein que os planos de rastreamento foram modificados. "Não creio que os marines terão mais essa missão e isso é tudo o que posso dizer", afirmou à NBC. A emissora assinalou que fontes no Pentágono justificaram a mudança como resultado da satisfação da cúpula militar com as buscas feitas pelos comandantes afegãos. Mas há também a possibilidade de que os EUA estejam evitando desagradar os comandantes pashtuns locais, que nos últimos dias manifestaram descontentamento com a chegada dos marines. Nos últimos sete dias, aviões americanos têm retornado de suas incursões nas montanhas com 85% a 100% de seu arsenal de bombas por falta de alvos, disseram alguns oficiais, embora salientando que ainda há bolsões da Al-Qaeda no Afeganistão. Em Kandahar, alguns militantes feridos dessa organização rebelaram-se na semana passada e tomaram uma parte do hospital para onde haviam sido levados. Eles ameaçam explodir-se caso pessoas que não sejam do corpo médico se aproximem.