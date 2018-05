EUA desistem de negociar moratória em assentamentos com Israel

WASHINGTON - Os Estados Unidos desistiram de negociar um novo congelamento na construção de assentamentos na Cisjordânia com Israel, disseram fontes diplomáticas nesta terça-feira, 7.

Veja também:

Infográfico: As fronteiras da guerra no Oriente Médio

Enquete: Qual a melhor solução para o conflito?

Linha do tempo: Idas e vindas das negociações de paz

De acordo com dois diplomatas próximos à negociação, o governo americano concluiu que, após dois meses de tentativas infrutíferas, a pressão por uma nova moratória não era o melhor caminho para a retomada das negociações de paz.

"Chegamos à conclusão de que não é a melhor maneira de tentar relançar as negociações", disse um diplomata em Jerusalém. Segundo outra fonte, os dois lados foram consultados antes da decisão.

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, havia oferecido ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, benefícios militares e diplomáticos em troca de um congelamento de três meses.

Netanyahu levou a oferta a seu gabinete de ministros, mas não houve acordo sobre aceitá-la ou recusá-la.

As negociações de paz entre israelenses e palestinos, retomadas no começo de setembro, estão paralisadas desde o fim de uma moratória de dez meses na construção de assentamentos na Cisjordânia, no final daquele mês.

Com AP e Reuters