EUA deslocam tropas para a África Ocidental Cerca de 4.500 marinheiros e fuzileiros navais americanos receberam ordens de se posicionar nas proximidades da Libéria, prontos para uma possível ação no país africano, informam autoridades. O secretário de Defesa Donald H. Rumsfeld assinou uma ordem no final de semana enviando um grupo anfíbio de ação imediata, composto por três navios, baseado na região da Eritréia, para o Mediterrâneo, informam fontes. Essa movimentação coloca o grupo em posição para chegar à África Ocidental mais depressa, se for necessário resgatar cidadãos americanos, assumir esforços de paz ou alguma outra missão. Com a nova ordem, o grupo anfíbio levará diversos dias para chegar ao Mediterrâneo, onde os soldados aguardarão novas ordens. A partir daí, eles levariam até 10 dias para chegar à Libéria.