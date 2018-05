EUA destinam US$ 25 milhões às milícias

Em meio a debates sobre uma intervenção maior das potências ocidentais na Líbia, o governo americano decidiu ontem enviar, em caráter urgente, US$ 25 milhões em ajuda "não letal" a rebeldes que combatem o ditador Muamar Kadafi.

O auxílio americano à oposição líbia virá na forma de veículos, caminhões de combustível, ambulâncias e equipamentos. No dia 15, o secretário-assistente de Estado para Assuntos Legislativos, Joseph Macmanus, enviou uma carta ao Comitê de Relações Exteriores do Senado americano para informar os parlamentares da intenção de Obama de enviar a ajuda de US$ 25 milhões, em bens e serviços, aos rebeldes líbios.

"O presidente propôs ações para prover urgentemente assistência não letal para apoiar os esforços de proteção de civis e de áreas de residência civil que estão sob ataque na Líbia", argumentou, segundo o jornal The Washington Times. A decisão da Casa Branca foi tomada por causa do avanço das forças de Kadafi sobre bastiões rebeldes, como Misrata e Ajdabiya.

Ainda ontem, a Casa Branca elogiou a decisão da França, da Itália e da Grã-Bretanha de enviar militares para assessorar os dissidentes.

"Obviamente, o presidente tomou conhecimento da decisão dos aliados e a apoia", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney. "Mas, de nenhuma maneira, muda a política do presidente de não enviar tropas americanas à Líbia."