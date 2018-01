EUA destinam US$ 60 mi para forças do presidente palestino O governo dos Estados Unidos pretende destinar mais de US$ 59 milhões ao reforço das forças de segurança leais ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, segundo dados do governo americano. Além disso, mais uma verba será destinada para ajudar em eleições futuras. O programa, que ainda precisa da aprovação do Congresso norte-americano, teve o montante inicial de US$ 86,4 milhões reduzido depois que Abbas, que pertence à facção Fatah, formou um governo de coalizão com os islamitas do Hamas, na tentativa de acabar com os confrontos entre os dois grupos e de aliviar o boicote assistencial imposto pelo Ocidente. A verba do pacote revisto será usada para treinar e fornecer equipamento não-letal para a guarda presidencial de Abbas, para melhorar as instalações da força e ajudar a financiar as operações do assessor de segurança nacional de Abbas, Mohammad Dahlan, um dos adversários mais antigos do Hamas. O Fatah é a facção que foi liderada por muito tempo pelo líder Yasser Arafat. Uma verba de mais US$ 1,7 milhões vai ajudar a "pré-posicionar" a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional a "responder com apoio a qualquer evento eleitoral futuro na Cisjordânia e em Gaza, incluindo a próxima rodada de eleições municipais", afirmaram documentos. Confontos internos A ameaça de Abbas de convocar novas eleições ficou reduzida com a formação do novo governo de unidade. Mas o governo, que tem apenas dez dias, já começa a mostrar sinais de tensões internas. Houve confrontos entre facções na Faixa de Gaza, e a nomeação de Dahlan para o cargo de assessor de segurança nacional irritou o Hamas. Algumas medidas no campo eleitoral, além do aumento do apoio norte-americano para programas ligados ao Fatah, também causaram desconfianças dentro do Hamas. O coordenador de segurança dos EUA entre Israel e os palestinos, o tenente-general Keith Dayton, advertiu parlamentares norte-americanos em reuniões a portas fechadas este mês que as forças do Hamas estão crescendo rápido e conseguindo armas e treinamento mais sofisticados que as tropas controladas por Abbas. Mesmo com as objeções do Fatah, o Hamas está insistindo nos planos de dobrar o contingente de sua Força Executiva, chegando a 12 mil. Essa força é composta principalmente de integrantes do braço armado do Hamas.