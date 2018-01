EUA detêm 16 cubanos em apenas 2 dias Os Estados Unidos capturaram nos últimos dois dias 16 imigrantes cubanos que entraram ilegalmente no país, incluindo os três que nesta terça-feira nadaram três quilômetros até uma praia em Key Largo, na Flórida, quando foram surpreendidos pela Guarda Costeira. Outros seis cubanos, que teriam entrado no país em um veleiro e foram capturados nesta quarta-feira pela manhã numa rodovia próxima à estação balneária de Key Largo, estão sendo processados. Mais seis cubanos também foram presos nesta quarta-feira em Key West após terem ancorado um barco de pesca na praia, e estão sob custódia. Também estão sob custódia os três que conseguiram nesta terça-feira nadar até a praia. O quarto cubano, que não conseguiu nadar e foi preso no mar pelos americanos, provavelmente não ficará nos Estados Unidos, uma vez que, pela lei americana, só podem obter asilo os que conseguirem chegar à terra. Ele foi identificado pela sua família como sendo Jorge Parrado Martinez. A tia do cubano acredita que seu sobrinho será perseguido em Cuba caso seja repatriado.