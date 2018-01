EUA detêm 2 importantes aliados de Saddam Dezenas de tropas dos EUA deram buscas em duas casas em Tikrit, a cidade natal de Saddam Hussein, na tarde desta sexta-feira e capturaram dois homens que, segundo disseram, são importantes aliados do antigo regime. Os militares se negaram a revelar os nomes de ambos, capturados no momento em que faziam sua sesta de verão. Soldados da 4ª Divisão de Infantaria disseram que as detenções foram realizadas em meio às buscas pelo ex-ditador, no dia em que foi divulgada uma nova gravação com sua suposta voz . Segundo as forças dos EUA , cerca de 100 soldados invadiram as duas casas enquanto seus ocupantes dormiam, e que nenhum tiro foi disparado. Os militares acreditam que essa detenção pode ser um passo adiante para a captura de Saddam, cuja suposta gravação hoje divulgada lançou novo apelo para a resistência armada e disse que os saqueadores não precisam temer qualquer represália quando o antigo líder - ?a qualquer momento? - derrotar a forças de ocupação e voltar ao poder. Ao mesmo tempo, fontes militares mais ao norte, na cidade de Mosul, disseram que a atenção dos americanos está agora voltada para um bando de iraquianos que partiram das margens do rio Tigre em direção à fronteira com a Síria entre Tikrit e Mosul.