EUA detêm ex-chefe da inteligência de Saddam O ex-chefe dos serviços de inteligência iraquianos, Farouk Hijazi, foi capturado pelas forças de ocupação norte-americanas na fronteira de Iraque com Síria, confirmaram hoje fontes oficiais em Washington. "Hijazi foi capturado nesta quinta-feira no Iraque, próximo a fronteira com Síria", disse uma fonte oficial norte-americano que pediu manter o anonimato e não ofereceu outros detalhes. O ex-chefe do espionagem iraquiana era considerado "peixe grande" na hierarquia do governo de Saddam Hussein. "Esta foi a captura mais importante entre toda a hierarquia iraquiana até agora", comentou o ex-chefe da Agência Central de Inteligência (CIA) norte-americana, James Woolsey, à cadeia CNN. Hijazi, que foi embaixador do Iraque na Turquia, é acusado pelos EUA de planejar o assassinato de George Bush pai em 1990,na primeira visita de um presidente americano após a primeira guerra do Golfo. Na semana passada, fontes norte-americanas afirmaram que Hijazi estava na Síria, vindo da Turquia. Os EUA acusam a Síria de abrigar personalidade do regime de Saddam Hussein. Veja o especial :