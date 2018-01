EUA detêm ex-general ligado a Saddam As tropas norte-americanas detiveram um ex-general iraquiano sob suspeita de recrutar ex-soldados leais de Saddam Hussein para atacar as forças norte-americanas no Iraque, informaram fontes militares. O general Mumtaz al-Taji, foi decoberto ontem à noite em uma residência em Boqouba, cerca de 50 quilômetros ao norte de Bagdá. Ele não está na lista dos 55 mais procurados dos EUA. Apenas 13 dessa lista ainda não foram encontrados. A busca faz parte de uma caçada iniciada desde a captura do ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein, na qual as forças obtiveram documentos com informações sobre o movimento rebelde contra as tropas de coalizão.