EUA detêm grupo de balseiros cubanos no mar A Guarda Costeira dos EUA deteve, na costa da Flórida, um grupo de seis balseiros cubanos, dos quais cinco tentaram chegar nadando ao território americano. De acordo com as autoridades, o grupo tentava chegar aos EUA numa precária embarcação interceptada a quatro quilômetros do extremo sul da Península da Flórida. Quando os balseiros viram os barcos da Guarda Costeira, cinco deles se jogaram no mar. O sexto ficou na embarcação e foi detido pelas autoridades americanas. Três dos que saltaram ao mar foram resgatados rapidamente, mas os outros dois tentaram nadar por quase três horas antes de serem recolhidos pelos agentes. Segundo os acordos de migração firmados entre Havana e Washington, os cubanos que são interceptados no mar, mesmo que a poucos metros da margem, devem ser repatriados. Os que conseguirem tocar o solo americano podem permanecer no país e obter residência. No dia 6, três balseiros cubanos conseguiram chegar às praias da Flórida, após terem nadado durante mais de duas horas em alto-mar.