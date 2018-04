EUA detêm paquistanês que acreditava ajudar Al-Qaeda

"Representantes do governo enfatizaram que em nenhum momento a população esteve em perigo durante a investigação", informou o Departamento de Justiça em uma nota. "O FBI estava ciente das atividades de Ahmed mesmo antes da suposta tentativa de ataque e monitorou suas atividades até o momento de sua prisão", acrescentou.

O suspeito é acusado de tentar fornecer material de apoio à organização terrorista, de coletar informações para ataques em locais públicos e de tentar prover material para a realização de atentados a bomba simultâneos. Se condenado, Ahmed pode pegar até 50 anos de prisão.

Segundo o FBI, o acusado se encontrou diversas vezes desde abril com pessoas que acreditava pertencer à Al-Qaeda.

Em um dos encontros, ele teria concordado em fotografar um hotel de Washington e uma estação de metrô de Arlington, cidade próxim à capital americana. Ele também é suspeito de vigiar e gravar vídeos da mesma estação em pelo menos quatro oportunidades, além de ter concordado em obter informações sobre a segurança de duas estações de metrô. / AP e REUTERS

PARA LEMBRAR

Em outubro, o paquistanês naturalizado americano Faisal Shahzad foi condenado à prisão perpétua por tentar explodir um carro-bomba na Times Square, em Nova York, em 1.º de maio. O terrorista admitiu que sua meta era matar ao menos 40 pessoas. Meses antes do fracassado ataque, Shahzad havia recebido treinamento do Taleban no Paquistão.