EUA detêm vários cidadãos sudaneses Autoridades dos Estados Unidos detiveram vários cidadãos sudaneses como parte de investigações antiterrorismo do governo, informou hoje um alto funcionário de Washington. A fonte, que pediu anonimato, disse que os sudaneses estão sendo investigados em um local secreto. O funcionário também negou uma reportagem do The Washington Post, segundo a qual o FBI e a CIA estão à procura de um piloto sudanês em particular que teria entrado no Canadá com planos de lançar um avião contra a Casa Branca. O secretário de imprensa da Casa Branca, Ari Fleischer, perguntado sobre a reportagem do Washington Post, aparentemente questionou sua credibilidade. "Há várias ameaças - algumas têm mais credibilidade, outras, menos (...)", afirmou. Porta-vozes da CIA e do FBI se negaram a comentar a reportagem.