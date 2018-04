EUA devem armar a oposição síria

É COLUNISTA, JACKSON, DIEHL, THE WASHINGTON POST, É COLUNISTA, JACKSON, DIEHL, THE WASHINGTON POST, O Estado de S.Paulo

O governo Barack Obama denuncia a plenos pulmões Bashar Assad, prevê o fim do regime sírio e espera que ele reaja como uma casa feita de gravetos.

Mas o que vai ocorrer se as defesas de Assad - incluindo os tanques e a artilharia de sua Guarda Republicana e da 4.ª Divisão Blindada, de elite - resistirem? O regime ataca áreas controladas pelos rebeldes na cidade de Homs, matando centenas todos os dias. Equipado com armamento leve, o rebelde Exército Livre da Síria, formado por uma mistura de milicianos dos bairros e soldados desertores, parece carecer da capacidade necessária para resistir a um ataque semelhante, quem dirá derrotá-lo.

O massacre em Homs, somado ao veto de Rússia e China a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, levou os senadores John McCain (republicano do Arizona), Lindsey Graham (republicano da Carolina do Sul) e Joe Liebermann (independente de Connecticut), a propor que EUA e seus aliados prestem auxílio ativo à oposição, incluindo o fornecimento de armas. O governo é contra: "Não achamos que trazer mais armas à Síria seja a resposta", disse o Departamento de Estado. McCain respondeu via Twitter: "Digam isso aos iranianos e russos". Ambos ofereceram auxílio material às forças de Assad.

A teoria do governo parece ser a de que o Exército de Assad logo estará exaurido pelas deserções e pela impossibilidade de suprimir a oposição em todo o país. Esse raciocínio prevê que os generais sírios se voltarão contra Assad, depondo-o e aceitando o plano da Liga Árabe para uma transição democrática. Mas os generais de alto escalão da Síria - assim como Assad - são membros do clã alauita. O comandante da 4.ª Divisão é o irmão dele, Maher. Esses homens talvez sintam que não têm para onde ir num país e numa região nos quais o islamismo sunita está ganhando força. Basta perguntar aos inimigos deles no Líbano, os cristãos maronitas, que disputaram até o fim uma partida extremamente desfavorável nos 14 anos de guerra civil nas décadas de 70 e 80.

Uma vitória de Assad ou uma guerra prolongada representariam um desastre para os EUA e seus aliados. Um rápido colapso do regime seria um golpe devastador contra o Irã, que considera a Síria uma aliada fundamental. Conclui-se que, numa situação ruim e arriscada, a melhor política a ser adotada pelos americanos seria seguir os conselhos de McCain. Isso poderia ser feito facilmente por meios indiretos: países do Golfo Pérsico - e talvez a Turquia - já estão oferecendo ajuda (e possivelmente armas) ao Exército Livre da Síria.

Um importante diplomata europeu com quem conversei se mostrou preocupado com tal perspectiva. Como o Departamento de Estado, a União Europeia é favorável à formação de um grupo de "amigos da Síria" dentro da Liga Árabe, que poderia agir para... bem, ainda não se sabe ao certo para quê. Mas o diplomata disse que uma política de fornecimento de armas à oposição teria como resultado um recrudescimento imprevisível - outro Afeganistão. Mas isso é, na verdade, uma interpretação equivocada da história. A decisão de armar a oposição afegã nos anos 80 atingiu o objetivo de expulsar a União Soviética do país. A responsabilidade americana pelo subsequente caos no Afeganistão decorre do fato de os EUA terem abandonado o país depois de 1989.

Nesse caso, os EUA têm motivo para fornecer material à oposição síria: a ideia é se tornar uma presença importante na Síria se e quando Assad for derrubado. A influência ocidental pode ser vital para determinar os rumos do governo pós-Assad. Ou seria melhor que os americanos se mantivessem afastados enquanto fundamentalistas da Arábia Saudita e do Catar enviam armas para seus aliados na Síria - passando, então, a influenciar os rumos políticos no país? / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL