EUA devem buscar objetivos militares, diz Greenspan O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Alan Greenspan, disse que o governo norte-americano deve levar em consideração apenas suas metas militares e estratégicas e não o impacto econômico ao procurar atingir seus objetivos no exterior. Durante a sessão de perguntas e respostas do depoimento ao Comitê de Orçamento da Câmara, Bush disse que os EUA não devem se afligir sobre o impacto econômico de uma ofensiva contra o Iraque. Greenspan afirmou ainda estar confiante de que, desde que a intervenção militar dos EUA contra o Iraque seja breve, eventuais choques nos preços do petróleo não devem prejudicar a economia.