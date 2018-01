EUA devem deixar o Iraque, diz membro do conselho do país O atual presidente do Conselho Governante do Iraque, Ahmad Chalabi, disse numa entrevista publicada nesta sábado que as forças americanas deveriam deixar o país. Em seu lugar, Chalabi pede uma força internacional que se responsablilize pela proteção do país. Chalabi também disse ao jornal Al-Hayat que uma nova resolução da ONU enviando forças de paz ao Iraque seria um sinal de que a ocupação liderada pelos Estados Unidos estaria perto do fim. ?Não queremos uma força de ocupação no Iraque. Mas queremos uma força internacional para proteger o Iraque de perigos externos, como acontece em vários países árabes?, disse.