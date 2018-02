EUA devem fazer reuniões de alto nível sobre a Síria

O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, adiou uma viagem ao Oriente Médio para que pudesse participar das reuniões da Casa Branca, disseram as autoridades, em um possível sinal de que as decisões podem estar próximas.

Altos funcionários do governo disseram, nas últimas semanas, que a Casa Branca avançando no sentido de fornecer armas limitadas para grupos rebeldes moderados na Síria, o que seria uma reviravolta para Obama, que rejeitou uma proposta semelhante para armar os rebeldes no ano passado.

Autoridades do governo dizem que as reuniões desta semana assumiram caráter de urgência por causa das preocupações dos EUA de que as forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, estão recuperando parte do terreno perdido para a oposição devido a intensificação do apoio que está recebendo do Irã, Hezbollah e Rússia.

O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca se recusou a comentar sobre as opções que foram preparadas para Obama e não disse se ele vai decidir nas reuniões desta semana sobre avançar com a proposta de armas ou outras opções.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nós preparamos uma ampla gama de opções para a consideração do presidente. Reuniões internas para discutir a situação na Síria fazem parte da rotina", disse Bernadette Meehan, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. Fonte: Dow Jones Newswires.