EUA devem pressionar Israel a negociar, afirma Jordânia

O rei Abdullah II da Jordânia pediu à secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, que pressione o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, a retomar as negociações de paz com os palestinos. Segundo um comunicado da Casa Real jordaniana, Abdullah II fez o pedido aos EUA durante uma conversa telefônica com Rice na noite de sábado. Sobre a visita de Olmert a Washington, o rei considerou que a Administração americana "deve dobrar esforços para que os israelenses e os palestinos voltem à mesa de negociações", segundo a nota. Durante a conversa com Rice, Abdullah II tratou dos últimos fatos no Oriente Médio, especialmente dos combates entre palestinos na Faixa de Gaza. O rei da Jordânia pediu à comunidade internacional que "assuma sua responsabilidade e que se movimente para oferecer todo tipo de ajuda ao povo palestino para que possa enfrentar as difíceis circunstâncias nas quais se encontra". Tanto os EUA quanto a União Européia suspenderam a ajuda econômica ao governo palestino após o Hamas assumir a chefia do gabinete, com a vitória nas eleições parlamentares em janeiro de 2006.